Чавушоглу: Значимость "Срединного транспортного коридора" возрастает по ряду причин

Объем перевозок грузов по "Срединному транспортному коридору" по итогам текущего года в 6 раз превысит показатели 2021 года.

Объем перевозок грузов по "Срединному транспортному коридору" по итогам текущего года в 6 раз превысит показатели 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии трехсторонней встречи министров транспорта и иностранных дел Турции, Казахстана и Азербайджана в Актау.

"Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим шансом, нашим странам важно устранить преграды на пути торговли и сообщения", - отметил он.

Чавушоглу напомнил, что на сегодняшний день самые крупные объемы грузов в мире транспортируются именно между Азией и Европой, тогда как "Срединный транспортный коридор" остается наиболее коротким и выгодным маршрутом для грузоперевозок. В этой связи он привлек внимание к трем важным событиям, произошедшим в последнее время.

"Во-первых, имеют место перебои в цепочках поставок грузов, что повышает значимость безопасных и устойчивых транспортных связей, превращая этот фактор в важную составляющую конкурентной борьбы. Во вторых, разразилась российско-украинская война, вызвавшая глобальный продовольственный и энергетический кризисы. Кроме того, углубляются противоречия между США и Китаем. Две крупнейшие экономики мира ищут пути для взаимного замещения продукции", - констатировал министр.

Чавушоглу напомнил и об освобождении Азербайджаном оккупированных Арменией своих территорий, указав, что новые реалии Южного Кавказа также являются вкладом в механизмы долгосрочной транспортировки грузов.

Глава МИД Турции акцентировал внимание на открытии за последние годы двух новых международных аэропортов в Азербайджане - Физулинского и Зангилансого, соединяющих Карабахский экономический регион с миром.

Чавушоглу указал на стратегическую значимость "Зангезурского коридора" для торговли между Ближним Востоком и Кавказом, Азией и Европой.