Чавушоглу: Анкара выступает за более активное использование железной дороги БТК

Турция выступает за более активное использование Срединного транспортного коридора, важным звеном которого является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Турция выступает за более активное использование Срединного транспортного коридора, важным звеном которого является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в четверг в Анкаре.

По его словам, на фоне войны в Украине, значимость данного коридора возросла. "Это важно не только для стран региона, но и международной торговли и логистики", - подчеркнул Чавушоглу.