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Чавушоглу: Анкара выступает за более активное использование железной дороги БТК

Чавушоглу: Анкара выступает за более активное использование железной дороги БТК Турция выступает за более активное использование Срединного транспортного коридора, важным звеном которого является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Инфраструктура
28 июля 2022 г. 15:15
Чавушоглу: Анкара выступает за более активное использование железной дороги БТК

Турция выступает за более активное использование Срединного транспортного коридора, важным звеном которого является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в четверг в Анкаре.

По его словам, на фоне войны в Украине, значимость данного коридора возросла. "Это важно не только для стран региона, но и международной торговли и логистики", - подчеркнул Чавушоглу.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Ankara stands for more active use of BTK railway

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