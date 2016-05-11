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    ​Частные транспортные компании Турции намерены работать в Каспийском море

    Министр Зия Мамедов: Однако следует учесть национальные и коммерческие интересы в сфере морского транспорта

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В настоящее время обсуждается вопрос участия турецких морских транспортных компании в курсировании по маршрутам Баку-Актау-Баку и Баку-Туркменбашы-Баку.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр транспорта Зия Мамедов: "Однако следует учесть национальные и коммерческие интересы в сфере морского транспорта".

    Министр отметил, что предложения указанных компаний могут быть приняты только в случае соответствия интересам Азербайджана: "Если предложения нас не устроят, обсудим другие вопросы. Помимо этого, я не считаю правильным выражать однозначное мнение. Этот процесс определяют условия на рынке морского транспорта". 

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