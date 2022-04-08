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Частные перевозчики Азербайджана обратились в Тарифный совет

Частные перевозчики Азербайджана обратились в Тарифный совет Частные перевозчики, обслуживающие регулярные пассажирские перевозки в Баку и вокруг столицы, направили обращение председателю Тарифного совета, министру экономики Микаилу Джаббарову и главе Исполнительной власти города Баку Эльдару Азизову в связи с пере
Инфраструктура
8 апреля 2022 г. 15:26
Частные перевозчики Азербайджана обратились в Тарифный совет

Частные перевозчики, обслуживающие регулярные пассажирские перевозки в Баку и вокруг столицы, направили обращение председателю Тарифного совета, министру экономики Микаилу Джаббарову и главе Исполнительной власти города Баку Эльдару Азизову в связи с пересмотром действующих тарифов и повышением государственной поддержки частных перевозчиков, сообщает Report.

В обращении говорится, что плата за проезд в размере 30 гяпиков в общественном транспорте недостаточна для покрытия стоимости инвестиционных проектов, а также операционных расходов. По мнению перевозчиков, существующий тариф приводит к росту задолженностей компаний и ставит под угрозу их деятельность.

Отмечается, что в настоящее время до 80% регулярных автобусных пассажирских перевозок осуществляется частными перевозчиками: "Постановлением от 4 марта 2019 года, утвержденным Кабинетом Министров, был определен ряд важных требований для компаний по перевозке пассажиров. Одно из этих требований связано с тем, что с 1 января 2025 года в Баку будут приниматься в эксплуатацию только автобусы, работающие на электричестве или компримированном природном газе".

Перевозчики отмечают, что при текущих тарифах не представляется возможным обновление автобусного парка в соответствии с требованиями из-за финансовых сложностей: "В настоящее время более 700 автобусов, находящихся в парках компаний, не могут обслуживать пассажиров. Кроме того, продолжающаяся более 2 лет пандемия нанесла серьезный удар по пассажирским компаниям, а снижение социальной и экономической активности населения привело к резкому сокращению пассажиропотока. В целом, в секторе работают более 6 тысяч человек, и, учитывая, что в семье в среднем 4 человека, стоимость проезда в общественном транспорте является важной с точки зрения социального обеспечения более 24 тысяч человек" ".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda özəl daşıyıcılar Tarif Şurasına müraciət edib

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