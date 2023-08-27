Частично возобновлено движение на закрытой из-за селя дороге Баку-Шамахы-Евлах

Частично возобновлено движение автомобилей по дороге Баку-Шамахы-Евлах, которая была закрыта накануне из-за селевого потока.

Частично возобновлено движение автомобилей по дороге Баку-Шамахы-Евлах, которая была закрыта накануне из-за селевого потока.

Как передает Report , об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, для устранения проблемы, возникшей на 194-205-километровом участке автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах в результате прошедшего накануне селевого потока, нанесшего ущерб пешеходному и автомобильному мосту через реку Гёйчай, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана с момента происшествия принимаются меры, в район стянута специальная техника и живая сила.

В результате работ, проведенных в течение ночи, с утра на указанном участке полностью возобновлено движение автотранспорта в направлении Гёйчайского района.

"В настоящее время продолжаются работы по полному восстановлению движения по дороге, и эти работы будут завершены в течение дня", - добавили в агентстве.