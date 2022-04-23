Частично ограничат движение на автодороге Баку-Шамахы-Евлах

В связи с установкой верхней конструкции надземного пешеходного перехода на 14-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах 24 апреля с 05:00 до 06:00 движение на данном участке дороги будет частично ограничено.

В связи с установкой верхней конструкции надземного пешеходного перехода на 14-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах 24 апреля с 05:00 до 06:00 движение на данном участке дороги будет частично ограничено.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«Просим водителей с пониманием отнестись к проводимой работе, быть внимательными на данном участке в указанные часы, соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков. Мы приносим извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть», - отметили в агентстве.