​Часть специальных полос в городе будет предоставлена в пользование общественного транспорта

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Часть специальных полос на автомобильных дорогах, проложенных в городе для предстоящих в следующем месяце первых Европейских игр, впоследствии будет предоставлена в пользование общественного транспорта.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра транспорта Муса Панахов.

М.Панахов отметил, что хотя эти полосы проложены для беспрепятственного движения транспорта во время игр, часть из них будет предоставлена в пользование общественного транспорта. Это связано с интенсивностью пользования общественным транспортом. По его словам, хотя часть полос сохранится, их направление может измениться.

Заместитель министра также отметил, что с 1 июня приезжающие из регионов в столицу машины будут останавливаться на въезде в город. Это относится и к лицам, занимающимся незаконной деятельностью по оказанию услуг такси.

Наряду с этим, М.Панахов напомнил, что проведена оптимизация автобусных маршрутов, включающая ликвидацию и сокращение повторяющихся маршрутов, изменение их направления.

По его словам, будет изменена схема части маршрутов, по которой пассажиры на экспресс-остановках будут пересаживаться на бесплатные экспресс-маршруты до спортивных арен.