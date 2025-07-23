Часть незарегистрированных жилых построек не подлежит легализации по новому указу

16:17

Ряд жилых построек в Азербайджане, не имеющих документов, не будут легализованы в рамках нового указа президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Службы государственного кадастра и реестра недвижимого имущества при Госслужбе по вопросам имущества Нигяр Алимова.

По ее словам, легализация будет применяться только к объектам, правовое оформление которых возможно в установленном порядке.

"К сожалению, часть построек расположена в охранных зонах — рядом с линиями электропередачи, магистральными газо- и нефтепроводами. Также не подлежат легализации дома, возведенные путем самозахвата земель, находящихся в госсобственности или на балансе муниципалитетов", - пояснила Алимова.

Она отметила, что для легализации таких объектов могут быть рассмотрены иные правовые механизмы.

Напомним, что 16 июля президент Ильхам Алиев подписал указ, который вносит изменения в перечень документов, подтверждающих права на недвижимость, приобретенную до вступления в силу закона "О государственном реестре недвижимого имущества".