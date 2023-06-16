Часть дороги Губа-Хыналыг очищена от ила и скальных пород

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана очистило от ила и скальных пород часть дороги Губа-Хыналыг.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана очистило от ила и скальных пород часть дороги Губа-Хыналыг.

Report сообщает об этом со ссылкой на агентство.

Сообщается, что в результате проливных дождей были повреждены отдельные участки автодороги, нанесен урон дорожной инфраструктуре и дорожным установкам. Возникшие в результате осадков селевые потоки принесли с собой ил и скальные породы на проезжую часть, заблокировав движение.

Принадлежащее агентству ООО "Эксплуатация дорог №5" приняло меры для устранения возникших трудностей и обеспечения безопасности движения по всей дороге.

В результате неотложных мер на участке дороги до 52-го километра обеспечено безопасное и бесперебойное движение. Работы продолжаются на отрезке между 52 и 56 километрами дороги Губа-Хыналыг.