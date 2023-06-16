О нас

Часть дороги Губа-Хыналыг очищена от ила и скальных пород

Часть дороги Губа-Хыналыг очищена от ила и скальных пород Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана очистило от ила и скальных пород часть дороги Губа-Хыналыг.
Инфраструктура
16 июня 2023 г. 11:40
Часть дороги Губа-Хыналыг очищена от ила и скальных пород

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана очистило от ила и скальных пород часть дороги Губа-Хыналыг.

Report сообщает об этом со ссылкой на агентство.

Сообщается, что в результате проливных дождей были повреждены отдельные участки автодороги, нанесен урон дорожной инфраструктуре и дорожным установкам. Возникшие в результате осадков селевые потоки принесли с собой ил и скальные породы на проезжую часть, заблокировав движение.

Принадлежащее агентству ООО "Эксплуатация дорог №5" приняло меры для устранения возникших трудностей и обеспечения безопасности движения по всей дороге.

В результате неотложных мер на участке дороги до 52-го километра обеспечено безопасное и бесперебойное движение. Работы продолжаются на отрезке между 52 и 56 километрами дороги Губа-Хыналыг.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQuba-Xınalıq yolunun bir hissəsi lil və qaya parçalarından təmizlənib

Экслюзивные новости

Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi