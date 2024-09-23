Цены за проезд на электропоездах Баку-Сумгайыт подорожают

С 25 сентября повысится стоимость проезда на электропоездах по Бакинской кольцевой железнодорожной линии.

С 25 сентября повысится стоимость проезда на электропоездах по Бакинской кольцевой железнодорожной линии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Азер Фараджов.

По его словам, с указанной даты будет применяться новая ценовая политика для пассажирских перевозок по Абшеронскому кольцевому маршруту.

"Пассажиры доберутся до места назначения, заплатив минимум 40 гяпиков, что является самым низким тарифом среди видов общественного транспорта в стране. Стоимость проезда по Абшеронскому кольцевому маршруту будет зависеть от расстояния", - сказал он.

Фараджов отметил, что данная ценовая политика вводится в соответствии с международными стандартами, и позволит пассажирам получать более качественные услуги.