​Цены на вторичном рынке жилья в Баку снизились

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ За май текущего года на вторичном рынке жилья средняя стоимость жилья снизилась на 3,49% - 1 689 до 1 630 долларов за кв. м, в манатном эквивиленте - на 3,47%, составив 1 709 манатов за кв. м.

Как сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет консалтинговой компании MBA Ltd, падение цен на вторичном рынке жилья объясняется снижением покупательской способности.

Если в апреле общее количество предложений равнялось 1 726, то в апреле этот показатель снизился до 1 564. Общее количество предложений на вторичном рынке жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 25%. В общем портфеле предложений абсолютное большинство составляют Насиминский, Наримановский и Ясамальский районы, на долю которых приходится 55,3%.

Большинство предлагаемых в этом сегменте рынка квартир продаются по цене ниже 1 500 долларов/кв. м, на их долю приходится 41,2% от общего портфеля предложений. Средняя рыночная цена на эти квартиры составляет 1 217 долларов/кв. м. Доля квартир по цене 1 500-2 000 долларов/кв. м составляет 41% от общего портфеля предложений. Средняя рыночная цена на эти квартиры составляет 1 735 долларов/кв. м. Доля дорогих квартир по цене выше 2 000 долларов/кв. м равна 17,8%. Средняя рыночная цена на эти квартиры составляет 2 348 долларов/кв. м.

В апреле сократилось количество выставленных на продажу одно-, трех- и пятикомнатных квартир. Наряду с предложением, также снизились цены на все квартиры, кроме двухкомнатных.

В прошлом месяце наибольшее снижение цен наблюдалось в "хрущевках" (-7,45%). Квартиры по цене ниже средней стоимости за кв. м (1 630 долларов) составляют 52,15% от общего портфеля предложений. Средняя площадь квартир составляет 82,0 кв. м, среднее число комнат 2,46, средняя стоимость каждой комнаты 54 509 долларов, средняя стоимость квартиры 134 092 долларов.

На вторичном рынке жилья наиболее высокая цена за квадратный метр предлагалась за трехкомнатную квартиру со "сталинским" проектом. Стоимость расположенной на улице Низами квартиры с хорошим ремонтом общей площадью 72 кв. м составила 4 600 долларов/кв. м. Самая дешевая квартира была зафиксирована в городе Хырдалан. Стоимость однокомнатной квартиры в новостройке общей площадью 78 кв. метров составила 685 долларов/кв. м.