​Цены на первичном рынке жилья Азербайджана выросли

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Цены на рынке жилья Азербайджана в первом квартале 2016 года снизились по сравнению с IV кварталом 2015 года.

Как передает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, на вторичном рынке жилья наблюдается снижение на 0,3%, на первичном рынке жилья - подорожание на 3,5%.

Отметим, что по сравнению с первым кварталом прошлого года жилье подешевело на 4,5%, в том числе, на вторичном рынке жилья наблюдается падение цен на 4,6%, на первичном рынке - подорожание на 5,0%.