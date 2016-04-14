​Центробанк Азербайджана проводит тендер на закупку инкассаторских машин

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на закупку 2 инкассаторских автомобилей и 2 автомобилей службы безопасности. Как сообщает Report, тендерная процедура состоится 1 июня 2016 года в 15:00 в административном здании Центробанка.

Тендерную заявку и банковскую гарантию в опечатанном и подписанном двойном конверте, а также другие необходимые документы необходимо предъявить координатору не позднее 18:00 20 мая в административном здании ЦБА.

Взнос за участие в тендере составляет 150 манатов. Иностранные заявители могут оплатить взнос в долларах США по официальному курсу на день оплаты.