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Центр анализа: Сопряжение коридоров "Север–Юг" и Среднего коридора снизит логистические ограничения

Центр анализа: Сопряжение коридоров "Север–Юг" и Среднего коридора снизит логистические ограничения Сопряжение международных транспортных коридоров "Север–Юг" и Среднего коридора создает условия для снижения логистических ограничений и укрепления региональной устойчивости.
Инфраструктура
27 мая 2025 г. 12:18
Центр анализа: Сопряжение коридоров Север–Юг и Среднего коридора снизит логистические ограничения

Сопряжение международных транспортных коридоров "Север–Юг" и Среднего коридора создает условия для снижения логистических ограничений и укрепления региональной устойчивости.

Как передает Report, об этом заявила ведущий советник Центра анализа международных отношений Азербайджана Роза Байрамлы на Международном круглом столе в Баку "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".

По ее словам, на фоне ограниченной пропускной способности отдельных маршрутов, именно координация между ключевыми странами-транзитерами, такими как Беларусь и Азербайджан, способна обеспечить устойчивость и предсказуемость логистических потоков.

"Инклюзивный характер этих инициатив и участие в них ведущих игроков может выступать серьезным стабилизирующим фактором для всего региона. У Беларуси и Азербайджана уже есть потенциал для сопряжения: страны объединяет стандарт железнодорожной колеи 1 520 мм, реализуются проекты по модернизации отдельных участков, наблюдается высокий уровень региональной координации", - отметила Р. Байрамлы.

Она подчеркнула, что обе страны обладают схожими параметрами участия в международных цепочках поставок и сопоставимым уровнем развития транспортной инфраструктуры - это подтверждают и оценки Всемирного банка.

"Азербайджан и Беларусь располагают развитой железнодорожной сетью, активно модернизируют автодорожные магистрали и переходы, связывающие крупные узлы. Снижение таможенных барьеров между двумя странами также способствует укреплению логистических связей", - добавила эксперт.

По ее мнению, активизация двустороннего сотрудничества способна открыть новые перспективы для интеграции в евразийские транспортные цепочки и стимулировать экономическое развитие как на национальном, так и на региональном уровне.

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Версия на азербайджанском языке Təhlil Mərkəzi: "Şimal-Cənub" dəhlizi və Orta Dəhlizin birləşdirilməsi logistik məhdudiyyətləri azaldacaq

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