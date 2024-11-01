Центр управления транспортом: Ограничений на въезд в Баку из регионов в дни COP29 не будет

Центр управления транспортом: Ограничений на въезд в Баку из регионов в дни COP29 не будет

В дни проведения COP29 каких-либо ограничений на въезд автомобилей из регионов в Баку не предусмотрено.

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В дни проведения COP29 каких-либо ограничений на въезд автомобилей из регионов в Баку не предусмотрено. Как сообщает Report, об этом заявил начальник Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел (МВД) Намидан Пириев на презентации транспортного плана в связи с COP29. По его словам, на постах при въезде в Баку не будут проводиться дополнительные проверки. "В дни проведения мероприятия в зависимости от ситуации на некоторых дорогах в Баку могут быть установлены посты и ограничено движение. В этом случае будут предложены альтернативные маршруты", - сказал Пириев. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке No restrictions for regional vehicles entering Baku during COP29, ministry official says