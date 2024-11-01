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Центр управления транспортом: Ограничений на въезд в Баку из регионов в дни COP29 не будет

Центр управления транспортом: Ограничений на въезд в Баку из регионов в дни COP29 не будет В дни проведения COP29 каких-либо ограничений на въезд автомобилей из регионов в Баку не предусмотрено.
Инфраструктура
1 ноября 2024 г. 18:14
Центр управления транспортом: Ограничений на въезд в Баку из регионов в дни COP29 не будет

В дни проведения COP29 каких-либо ограничений на въезд автомобилей из регионов в Баку не предусмотрено.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел (МВД) Намидан Пириев на презентации транспортного плана в связи с COP29.

По его словам, на постах при въезде в Баку не будут проводиться дополнительные проверки.

"В дни проведения мероприятия в зависимости от ситуации на некоторых дорогах в Баку могут быть установлены посты и ограничено движение. В этом случае будут предложены альтернативные маршруты", - сказал Пириев.

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Версия на английском языке No restrictions for regional vehicles entering Baku during COP29, ministry official says
Версия на азербайджанском языке Namidan Piriyev: "COP29 günlərində rayondan Bakıya gələn avtomobillərə məhdudiyyət olmayacaq"

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