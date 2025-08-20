Центр управления движением судов выдал штормовое предупреждение

16^37 Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Азербайджана предупредил суда о ветреной погоде.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, согласно предупреждению, северо-западный ветер, который будет наблюдаться в акватории Каспийского моря со второй половины дня 21 августа, продлится до второй половины дня 22 августа.

В указанный период ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, временами до 25-28 м/с, а в открытом море - до 30 м/с.

Прогнозируется, что высота волн достигнет 2-3 м, временами - 3-5 м.