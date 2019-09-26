Центр транспортного обмена "Кёроглу" в Баку откроется для пассажиров через неделю

"Центр транспортного обмена "Кёроглу" Бакинского транспортного агентства будет доступен для пассажиров через неделю".

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, в ближайшие дни водители автобусов, маршрут которых пролегает через Центр транспортного обмена, выполнят тестовые рейсы.

С учетом большого расстояния от метростанции "Кёроглу" до центра, запланировано строительство крытого пешеходного коридора для удобного передвижения пассажиров в жаркую и холодную погоду. Также до станции метро и прилегающей к ней автобусной остановки будут выложены тактильные плитки для людей с нарушениями зрения.