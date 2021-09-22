Центр подготовки пилотов AZAL пополнился современным летным тренажером

В Центре подготовки пилотов "Азербайджанских авиалиний" установлен новый тренажерный комплекс для симулирования полетов на самолетах типа Embraer E-190.

В Центре подготовки пилотов "Азербайджанских авиалиний" установлен новый тренажерный комплекс для симулирования полетов на самолетах типа Embraer E-190.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Новый тренажерный комплекс позволит пилотам национального авиаперевозчика Азербайджана проходить подготовку в нашей стране без выезда заграницу.

Для установки тренажерного комплекса в Национальной академии авиации было сооружено новое здание Тренажерного комплекса в соответствии с последними требованиями к международным центрам подготовки пилотов.

Производителем тренажерного комплекса является известный американский производитель FlightSafety International.

Соглашение о приобретении данного тренажера подписали 16 декабря 2019 года в Баку с азербайджанской стороны президент AZAL Джахангир Аскеров и ректор Национальной академии авиации, академик Ариф Пашаев, со стороны компании FlightSafety International – исполнительный директор по услугам авиатренажеров Джон Ван Марен (John C. Van Maren) и директор по продажам Филипп Делфур (Philiipe Delfour).

После установки в НАА новый тренажерный комплекс FS1000 Embraer E190-E1 Level D Full Flight Simulator успешно прошел сертификацию со стороны Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), подтвердив соответствие уровню D, являющийся наивысшим для тренажеров.

В процессе сертификации со стороны EASA были проверены более 170 тестов по качеству и летным процедурам. Обучение на данном комплексе будут проходить не только пилоты азербайджанских, но и иностранных авиакомпаний.

Полет на тренажере EMB190-100 полностью воспроизводит кабину самолета, динамику полета и видимость окружающего с максимальной реалистичностью. Это позволяет пилотам, при успешном прохождении обучения, получить лицензию на новый тип воздушного судна или пройти переподготовку.

Центр подготовки пилотов AZAL функционирует с 2010 года. Он состоит из отделов теоретической и практической подготовки. Ежегодно отдел теоретической подготовки обеспечивает участие более 7 000 специалистов гражданской авиации на более чем 300 курсах повышения квалификации. В отделе практической подготовки функционируют столь важные для приобретения и поддержания профессиональных навыков пилотирования летные тренажеры для воздушных судов Airbus A319/320, Boeing 757/767, ATR-42/72, а также вертолет Mi-8AMT.