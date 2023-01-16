ЦАЭРК подготовил обоснование необходимости создания Зангезурского коридора

Центр анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) подготовил научное обоснование реализации проекта Зангезурского коридора.

Центр анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) подготовил обоснование необходимости создания Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор структуры Вюсал Гасымлы заявил на пресс-конференции по итогам деятельности центра в 2022 году.

"Мы указали, что представленные Арменией различные дорожные маршруты не подходящие. Мы подготовили экономическое обоснование того, что представленная президентом нашей страны идея 44-километровой дороги, соединяющая Ордубад и Зангилан, более значима", - отметил он.