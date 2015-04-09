БВШН и компания "Confidence Capital" подписали соглашение о сотрудничестве

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В рамках проходящей в Баку VIII Международной Каспийской нефтегазовой торгово-транспортной конференции между Бакинской Высшей Школой Нефти (БВШН) и британской компанией "Confidence Capital" было подписано соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Report, целью соглашения является установление сотрудничества в области распространения знаний о передовых технологиях, развитии топливно-энергетического комплекса среди специалистов государственных органов, компаний, предприятий, учебных и научных центров, неправительственных организаций, студентов, путем организации семинаров, конференций, летних и зимних школ, стажировок, курсов повышения квалификации и переподготовки в Баку, Лондоне или других городах.

Отметим, что VIII Международная Каспийская нефтегазовая торгово-транспортная конференция, посвященная 92-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проводится при поддержке SOCAR и совместной организации БВШН и британской компании "Confidence Capital". Конференция станет благоприятной платформой для пропаганды успехов нефтяной стратегии Азербайджана и установления деловых связей между специалистами.