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Buta Airways заменил самолет для полета в Львов

​Buta Airways заменил самолет для полета в Львов

Buta Airways заменил самолет, который должен был вылететь сегодня из Баку в Львов, Украину.

Как сообщил Report пресс-секретарь AZAL Паша Кесеменски, самолет вылетит в Украину в ближайшее время: "Самолет уже заменен новым и вылетит в Украину в 10:45".

Напомним, что сегодня самолет авиакомпании Buta Airways, не смог вылететь из Баку в Львов. Самолет Embraer 190 после входа на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Гейдара Алиева, вернулся обратно. Сообщается, что авиалайнер не смог подняться в воздух по техническим причинам.

Попытка устранить проблему не дала результатов, было принято решение пересадить пассажиров на другой самолет.

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