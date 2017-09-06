Buta Airways выполнила первый полет в Баку из Киева

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана - Buta Airways выполнила первый рейс Киев-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, самолет в столицу Азербайджана вылетел из международного аэропорта Жуляны.

Пока в этом направлении полеты будут выполняться 2 раза в неделю - по вторникам и средам. В ближайшем будущем авиарейс Киев-Баку будет осуществляться каждую субботу, и постепенно - каждый день. Цена билета в одном направлении составляет 800 гривен (около 53 манатов). Полеты осуществляются на самолете Embraer 190.