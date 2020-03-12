​Buta Airways вносит изменение в правила провоза ручной клади

Азербайджанский лоукостер Buta Airways c 12 марта вносит изменение в правила провоза ручной клади на всех рейсах авиакомпании, сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

Согласно новым правилам авиаперевозок, каждый пассажир может взять на борт любой тип ручной клади (рюкзак, спортивная сумка и т.д.) в качестве дополнительного бесплатного предмета, при условии, что его габариты в сумме трех измерений не превышают 75 сантиметров (30х35х10 см). Ограничений по весу ручной клади не предусмотрено.

С целью проверки соответствия ручной клади новым правилам, во всех аэропортах вылета у стоек регистрации Buta Airways установлен специальный "трафарет" - металлическая конструкция для проверки габаритов багажа.

Отметим, что ранее дополнительной бесплатной ручной кладью могли быть только мужской портфель или дамская сумка.

Согласно правилам авиакомпании, дополнительно в салон самолета допускается провоз следующих принадлежностей:

•Верхняя одежда, пальто или плащ, костюм в портпледе (использовать только по назначению);

•Букет цветов (его размеры не должны превышать допускаемые размеры ручной клади);

•Детское питание и детская дорожная колыбель, легкая детская складная коляска (перевозится в багажном отсеке самолета), которые могут быть необходимы во время полета с детьми;

•Складное кресло-коляска (перевозится в багажном отсеке самолета) и костыли, либо трость для пассажира с ограниченными физическими возможностями;

•Зонт, а также определенное количество материалов для чтения во время полета.

Ручная кладь габаритами до 110 сантиметров (55х35х20 см) можно взять в салон самолета при оплате на стойке регистрации 25 евро.

Багаж весом до 23 кг (включительно), габаритами в сумме трех измерений не превышающими 158 см будет стоить 25 евро. При оплате багажа не менее, чем за три часа до вылета на сайте авиакомпании и в официальных кассах данная сумма составляет 20 евро.

Авиабилеты, приобретенные по минимальному тарифу "БЮДЖЕТ", не предусматривают бесплатный провоз регистрируемого багажа либо ручной клади.

Тариф "СТАНДАРТ" допускает провоз регистрируемого багажа весом не более 10 килограммов и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см. Ручная кладь предлагается на платной основе.

Авиабилеты, купленные по тарифу "СУПЕР" уже включают бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и ручной клади (до 10 кг).

С полным текстом правил перевозки багажа можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/information/conditio...

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.