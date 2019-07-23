В связи с ограничением воздушного пространства Грузии лоукостер Buta Airways внес изменения в расписание рейсов Баку-Тбилиси-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В начале августа полеты будут выполняться в соответствии с нижеуказанным графиком.

3-9 августа (по местному времени):

J2 9223 (Баку-Тбилиси) – Вылет: 11:10, Прилет: 12:20

J2 9223 (Тбилиси- Баку) – Вылет: 13:20, Прилет: 14:30

3-5 августа (по местному времени):

J2 9225 (Баку-Тбилиси) – Вылет: 23:10, Прилет: 00:20