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Buta Airways в мае открывает рейсы в Харьков

Buta Airways в мае открывает рейсы в Харьков Азербайджанский лоукостер Buta Airways в мае возобновит полеты в еще один город Украины. Авиаперевозчик начнет выполнение специальных рейсов в Харьков.
Инфраструктура
28 января 2022 г. 12:55
Buta Airways в мае открывает рейсы в Харьков

Азербайджанский лоукостер Buta Airways в мае возобновит полеты в еще один город Украины. Авиаперевозчик начнет выполнение специальных рейсов в Харьков.

Об этом Report со ссылкой на компанию.

Полеты возобновятся 20 мая из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Харьков и будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам.

Также с 1 мая авиаперевозчик увеличит число полетов по маршруту Баку-Киев-Баку. К двум еженедельным рейсам (по понедельникам и четвергам) добавится еще один рейс - по субботам.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (тарифы «Бюджет», «Стандарт» и «Супер»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Стоимость билетов начинается от 29 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Украину, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну. С правилами въезда в страну в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке. При вылете из Украины в Азербайджан следует пройти тестирование на COVID-19.

На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего его подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту. Пассажирам следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.

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Версия на английском языке Buta Airways to start operating flights to Kharkiv in May 
Версия на азербайджанском языке "Buta Airways" Xarkova uçuşlara başlayır

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