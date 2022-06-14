Buta Airways в июле возобновит полеты из Баку в Уфу

Авиакомпания Buta Airways с 3 июля начнет выполнять рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Уфу.
Как сообщает Report со ссылкой на компанию, полеты по направлению Баку-Уфа-Баку будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.
Также напомним, что с 15 июня авиакомпания Buta Airways с периодичностью два раза в неделю начнет летать в Астрахань (по четвергам и воскресеньям), Минеральные Воды (вторникам и воскресеньям), Казань (по средам и субботам).
Билеты на все запланированные рейсы Buta Airways в города России уже имеются в продаже в аккредитованных агентствах авиаперевозчика, а также на официальном сайте авиакомпании
К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Россию, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну. С правилами въезда в страну в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по
С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по