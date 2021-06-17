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Buta Airways увеличивает число рейсов в Аланью

Buta Airways увеличивает число рейсов в Аланью Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро
Инфраструктура
17 июня 2021 г. 16:06
Buta Airways увеличивает число рейсов в Аланью

Азербайджанский низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways увеличивает частоту специальных рейсов в курортный город Аланью до пяти раз в неделю.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways, помимо рейсов по субботам, с 4 июля полеты по этому направлению будут выполняться также по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

Пассажирам рейса по направлению Баку-Аланья следует:

- иметь право въезда на территорию Турции. Правила въезда в Турцию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/turkey

Пассажирам рейса по направлению Аланья-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Условия, по которым разрешен въезд в Азербайджан, представлены на странице по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan

- иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус (COVID-19). Со списком клиник, где можно сдать тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в Турции, можно также ознакомиться на этой странице: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.

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Версия на английском языке Buta Airways to increase frequency of flights to Alanya
Версия на азербайджанском языке "Buta Airways" Alanya istiqamətində uçuşların sayını artırır

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