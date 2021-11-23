Азербайджанский лоукостер увеличивает число рейсов в аэропорт «Жуковский"

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways увеличивает количество специальных рейсов из Баку в подмосковный аэропорт.

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways увеличивает количество специальных рейсов из Баку в подмосковный аэропорт.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways, с 15 декабря к полетам, осуществляемым авиакомпанией в аэропорт «Жуковский» по пятницам, добавляется еще один еженедельный рейс - по средам.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте Buta Airways (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Эти рейсы в период пандемии обслуживаются в терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Россию, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну, пройдя по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/russia.

В справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего его подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных

Пассажирам следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.