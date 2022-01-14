Buta Airways снизила стоимость билетов до 29 евро на всех рейсах

Азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновил возможность приобретения билетов по тарифу «Бюджет», стоимость которого начинается от 29 евро. Данный тариф был временно недоступен в период активной фазы пандемии коронавируса.

Азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновил возможность приобретения билетов по тарифу «Бюджет», стоимость которого начинается от 29 евро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

Данный тариф был временно недоступен в период активной фазы пандемии коронавируса.

Напомним, что до сих пор минимальный тариф составлял 55 евро.

Билеты по тарифу «Бюджет», как и прежде, можно приобрести только на сайте авиакомпании www.butaairways.az . Опция бесплатного провоза багажа в нем отсутствует. Однако регистрация на рейс в аэропорту будет бесплатной, как и на других тарифах авиаперевозчика. Выбор места в салоне самолета предлагается в виде платной услуги на всех трех тарифах авиакомпании.

Тариф «Бюджет» действует на всех специальных рейсах авиакомпании Buta Airways, в маршрутную сеть которой входят следующие направления: Стамбул, Алания, Измир, Анкара, Москва (аэропорт «Жуковский»), Уфа, Казань, Астрахань, Киев, Тбилиси, Эр-Рияд, Даммам.

В салон самолета в рамках тарифа «Бюджет» допускается бесплатный провоз следующих принадлежностей:

• Небольшая сумка для личных вещей либо сумка для камеры и портативного компьютера, размеры, которых не превышают 30x35x10 см (сумки следуют использовать только по назначению);

• Верхняя одежда, пальто либо плащ, костюм в портпледе (портплед следует использовать только по назначению);

• Букет цветов (не должен превышать допускаемые размеры ручной клади);

• Детское питание и детская дорожная колыбель, легкая детская складная коляска (перевозится в багажном отсеке ВС), которые могут быть необходимы во время полета с детьми;

• Складное кресло-коляска (перевозится в багажном отсеке ВС) и костыли либо трость для пассажира с ограниченными физическими возможностями;

• Зонт и определенное количество материалов для чтения во время полета.

Также помимо тарифа «Бюджет» на специальных рейсах авиаперевозчика предлагается возможность приобрести авиабилеты по тарифам «Стандарт» и «Супер», включающие в себя провоз 10 кг и 23 кг регистрируемого багажа соответственно.