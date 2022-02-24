Buta Airways отменила сегодняшний рейс из Баку в Астрахань

Авиакомпания Buta Airways отменила запланированный на четверг рейс по маршруту Баку-Астрахань-Баку в связи с ограничениями на полеты из аэропортов юга России

Авиакомпания Buta Airways отменила запланированный на четверг рейс по маршруту Баку-Астрахань-Баку в связи с ограничениями на полеты из аэропортов юга России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По сообщению Россавиации, на сегодня отменены все рейсы из аэропорта Астрахани из-за запрета использования южного воздушного пространства.

Пассажиры отмененного рейса могут обменять билеты на другие даты или вернуть без применения штрафов.

"Просим всех наших пассажиров следить за последней информацией рейсов на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях", - говорится в сообщении.