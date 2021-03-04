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Buta Airways открывает продажу билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку

Buta Airways открывает продажу билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – "Стандарт" и "Супер"
Инфраструктура
4 марта 2021 г. 13:42
Buta Airways открывает продажу билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку

Азербайджанский лоукостер Buta Airways открывает продажу билетов на специальные рейсы из Баку в еще один город Турции - Стамбул. С 18 марта авиакомпания возобновляет авиасообщение по маршруту Баку-Стамбул-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Buta Airways.

Полеты будут осуществляться в аэропорт Сабиха Гекчен (IATA: SAW). Авиаперевозчик будет выполнять специальные рейсы в крупнейший город Турции дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – "Стандарт" и "Супер".

Так, тариф "Стандарт" (от 55 евро) допускает провоз регистрируемого багажа весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см. Тариф "Супер" (от 75 евро) включает в себя провоз багажа весом не более 23 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см, а также дополнительный багаж весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 118 см.

В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

В качестве ручной клади на борт самолета можно провозить только дамскую сумку, мужской портфель, сумку для портативного компьютера (при использовании по назначению) и детское питание. Другой вид ручной клади, в том числе покупки из магазинов Duty Free, запрещены.

Билеты на рейс по маршруту Баку-Стамбул-Баку доступны на официальном сайте Buta Airways (по тарифам "Супер" и "Стандарт"), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу "Супер").

Указанные рейсы в период пандемии будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Пассажирам рейса по направлению Баку-Стамбул следует:

- иметь право въезда на территорию Турции. Правила въезда в Турцию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/turkey

- получить медицинскую справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на коронавирусную инфекцию, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics

Пассажирам рейса по направлению Стамбул-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, либо представить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. При вылете из Турции тестирование можно пройти в одной из клиник "Memorial Sağlık Grubu" или других клиниках из списка, опубликованного на сайте министерства здравоохранения страны: https://covid19.saglik.gov.tr/TR-68720/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.html

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.

Отметим, что азербайджанский лоукостер с 6 декабря прошлого года совершает полеты в Измир, а с 19 марта начнет выполнять рейсы в Тбилиси.

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Версия на английском языке Buta Airways launches flights to Istanbul
Версия на азербайджанском языке "Buta Airways" İstanbula uçuşlara başlayır

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