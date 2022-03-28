Buta Airways возобновляет полеты между Баку и Батуми

С июня авиакомпания Buta Airways в рамках летнего расписания начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Батуми и обратно.

С июня авиакомпания Buta Airways в рамках летнего расписания начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Батуми и обратно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Так, с 1 июня этого года полеты по направлению Баку-Батуми-Баку авиакомпания будет осуществлять два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Рейс в Батуми стал вторым возобновленным международным направлением авиакомпании в Грузию, первым было Тбилиси.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (тарифы "Бюджет", "Стандарт" и "Супер"), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только тариф "Супер").

Стоимость билетов начинается от 29 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Грузию, должны иметь право въезда на территорию этой страны.

С правилами въезда в Грузию в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/az/covid/georgia.

Также с правилами въезда на территорию Азербайджана, введенными в связи с пандемией коронавируса, можно ознакомиться по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan.