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    Buta Airways открыла продажу билетов в Стамбул и Санкт-Петербург

    В зимнем расписании открыта продажа билетов также на рейсы из Гянджи в Москву

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ На официальном сайте низкобюджетной авиакомпании Buta Airways в продажу поступили авиабилеты на период зимнего расписания (с 29 октября по 29 марта). 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе компании.

    В зимнем расписании открыта продажа билетов на рейсы из Баку в Стамбул (аэропорт "Сабиха Гекчен") и Санкт-Петербург, а также из Гянджи в Москву (аэропорт "Внуково").

    Отметим, что с 1 сентября авиакомпания будет выполнять полеты из Баку в Москву (аэропорт "Внуково"), Киев (аэропорт "Жуляны"), Анталию, Казань, Минеральные Воды, Тбилиси и Тегеран.

    Минимальный тариф по всем направлениям составляет всего 29 евро (в одну сторону). Будучи лоукостером, такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете на рейсах Buta Airways будет предлагать в качестве платных опций. 

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