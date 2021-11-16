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Buta Airways начинает выполнять рейсы в Саудовскую Аравию

Buta Airways начинает выполнять рейсы в Саудовскую Аравию Азербайджанский низкобюджетный перевозчик Buta Airways начинает выполнение специальных рейсов в два города Саудовской Аравии - Эр-Рияд и Даммам.
Инфраструктура
16 ноября 2021 г. 10:20
Buta Airways начинает выполнять рейсы в Саудовскую Аравию

Азербайджанский низкобюджетный перевозчик Buta Airways начинает выполнение специальных рейсов в два города Саудовской Аравии - Эр-Рияд и Даммам.

Как сообщает Report, рейсы в столицу Эр-Рияд начнут выполняться с 27 ноября по субботам, а в Даммам с 26 ноября по понедельникам и пятницам.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Стоимость авиабилетов начинается от 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Саудовскую Аравию, должны иметь право въезда на территорию этой страны. Правила въезда в Саудовскую Аравию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/saudi-arabia

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics

При вылете из городов Саудовской Аравии в Азербайджан тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

Результаты теста на COVID-19 должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.

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Версия на английском языке Buta Airways to start operating flights to Saudi Arabia
Версия на азербайджанском языке “Buta Airways” Səudiyyə Ərəbistanına uçuşlar yerinə yetirməyə başlayır

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