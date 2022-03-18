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Buta Airways начинает полеты из Азербайджана в Казахстан

Buta Airways начинает полеты из Азербайджана в Казахстан С 5 апреля низкобюджетная авиакомпания Buta Airways начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Баку - Актау - Баку.
Инфраструктура
18 марта 2022 г. 16:40
Buta Airways начинает полеты из Азербайджана в Казахстан

С 5 апреля низкобюджетная авиакомпания Buta Airways начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Баку - Актау - Баку.

Как сообщает Report, полеты будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (тарифы "Бюджет", "Стандарт" и "Супер"), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только тариф "Супер").

Стоимость билетов начинается от 29 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Казахстан, должны иметь право въезда на территорию этой страны. С правилами въезда в Казахстан в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/az/covid/kazakhstan.

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/az/covid/clinics.

При вылете из Казахстана в Азербайджан необходимо пройти тестирование на COVID-19. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это ускорит прохождение формальных процедур в аэропорту. Результаты теста на COVID-19 должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.

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Версия на английском языке Buta Airways to start operating flights from Azerbaijan to Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке "Buta Airways" Azərbaycandan Qazaxıstana uçuşlara başlayır

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