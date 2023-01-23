Buta Airways будет летать из Баку в Волгоград

Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways открывает новое направление из Баку в Волгоград

Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways открывает новое направление из Баку в Волгоград.

Как сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию, рейсы планируется выполнять три раза в неделю с 16 марта.

Полеты запланированы еженедельно по вторникам, пятницам и субботам из Баку, а из Волгограда – по средам, субботам и воскресеньям.

Билеты доступны на сайте авиаперевозчика www.butaairways.az (тарифы "Бюджет", "Стандарт" и "Супер"), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только тариф "Супер"). Приобрести билеты на рейсы можно также через мобильное приложение Buta Airways.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.