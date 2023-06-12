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Бумажные билеты на электрички Баку-Сумгайыт заменят на цифровые 

Бумажные билеты на электрички Баку-Сумгайыт заменят на цифровые  С 1 июля ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) прекратит продажу бумажных билетов на поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (Баку-Сумгайыт-Баку).
Инфраструктура
12 июня 2023 г. 12:01
Бумажные билеты на электрички Баку-Сумгайыт заменят на цифровые 

С 1 июля ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) прекратит продажу бумажных билетов на поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии (Баку-Сумгайыт-Баку).

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, подобное решение принято для того, чтобы расширить возможности цифровых платежей, исключить очереди в киосках и кассах и минимизировать ущерб окружающей среде в связи с использованием бумаги. Оплату за проезд можно будет производить бесконтактно с помощью банковских карт или карт АЖД, которые поддерживают NFC.

Карты АЖД можно приобрести во всех кассах станций вдоль маршрута Абшеронской кольцевой железной дороги. Стоимость карты - 2 маната.

Пассажиры могут в дальнейшем сдать карту, получив обратно уплаченные за нее деньги.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Sumqayıt qatarlarına kağız biletlərin satışı dayandırılır

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