Будут внесены изменения в график движения электричек Баку-Сумгайыт-Баку

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Начиная с 28 марта в график движения электричек, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт, будут внесены изменения по некоторым техническим причинам.

Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, время поездов, отправляющихся из Баку в 14.30 и из Сумгайыта в 15.50, будет изменено по некоторым техническим причинам. Этот поезд отправится в путь в 16.00 с Бакинской пассажирской станции, прибудет на Сумгайытскую пассажирскую станцию в 16.40, отправится в путь с Сумгаитской пассажирской станции в 17:00 и прибудет на Бакинскую пассажирскую станцию в 17:40.

Таким образом, электрички Баку-Сумгайыт будут отправляться с Бакинской пассажирской станции в 05:00, 05:20, 05:35, 05:50, 08:00, 08:50, 16:00, 17:25, 18:20, 18:40, 19:15 и 19:50, а с Сумгайытской пассажирской станции - в 06:50, 07:25, 07:45, 08:00, 08:50, 09:40, 17:00, 18:20, 19:30, 20:05, 20:40 и 21:00.

Информация об изменения графика движения электричек, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, будет предоставлена гражданам посредством СМИ.