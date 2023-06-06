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Будут разработаны предложения по совершенствованию законодательства о дорожном движении

Будут разработаны предложения по совершенствованию законодательства о дорожном движении В Азербайджане проводятся исследования для подготовки предложений по совершенствованию законодательства о дорожном движении.
Инфраструктура
6 июня 2023 г. 16:35
Будут разработаны предложения по совершенствованию законодательства о дорожном движении

В Азербайджане проводятся исследования для подготовки предложений по совершенствованию законодательства о дорожном движении.

Об этом в интервью Report заявил начальник отдела международного сотрудничества министерства цифрового развития и транспорта Шахин Исмаилов.

По его словам, эти работы проводятся в рамках твининг-проекта "Усиление безопасности дорожного движения в Азербайджане".

"В том числе, рассматривается законодательная база по безопасности дорожного движения, изучается, как работают государственные органы. На следующем этапе будут подготовлены предложения", - отметил чиновник министерства.

По его словам, проект твиннинг-проект охватит период в два года: "В рамках проекта организуются миссии экспертов из Литвы и Польши. Важно усиление потенциала представителей государственных органов, занимающихся безопасностью дорожного движения. В этом направлении планируется организовать исследовательские поездки в Литву и Польшу”.

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