Будут разработаны предложения по совершенствованию законодательства о дорожном движении

В Азербайджане проводятся исследования для подготовки предложений по совершенствованию законодательства о дорожном движении.

В Азербайджане проводятся исследования для подготовки предложений по совершенствованию законодательства о дорожном движении.

Об этом в интервью Report заявил начальник отдела международного сотрудничества министерства цифрового развития и транспорта Шахин Исмаилов.

По его словам, эти работы проводятся в рамках твининг-проекта "Усиление безопасности дорожного движения в Азербайджане".

"В том числе, рассматривается законодательная база по безопасности дорожного движения, изучается, как работают государственные органы. На следующем этапе будут подготовлены предложения", - отметил чиновник министерства.

По его словам, проект твиннинг-проект охватит период в два года: "В рамках проекта организуются миссии экспертов из Литвы и Польши. Важно усиление потенциала представителей государственных органов, занимающихся безопасностью дорожного движения. В этом направлении планируется организовать исследовательские поездки в Литву и Польшу”.