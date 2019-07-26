Будут ли снесены хрущевки в Баку? - МНЕНИЕ

Демонтаж построенных в советское время многоквартирных зданий ныне является одним из злободневных вопросов. Панельные пятиэтажные здания - "хрущевки" изнашиваются из года в год. Несколько лет назад начался снос таких построек, но спустя некоторое время процесс был приостановлен.

Комментируя Report этот вопрос, эксперт-архитектор по проектированию и внедрению новых технологий в строительном секторе Сохраб Рагимов подчеркнул, что согласно плану развития жилищно-коммунального хозяйства того времени, действовал принцип "максимум жилья - минимум комфорта".

"После Второй мировой войны в СССР в план на пятилетку был включен вопрос обеспечения населения квартирами. Многие виды жилья были названы именами тогдашних лидеров - "сталинка", "хрущевка". Главная цель возведения этих зданий заключалась в обеспечении населения квартирами в условиях ограниченного бюджета и к тому же в сжатые сроки, поэтому о комфорте в широком смысле слова не могло быть и речи. Но квартиры были достаточно компактными и соответствовали базовым потребностям. Поскольку в ту пору в плане развития жилищно-коммунального хозяйства придерживались принципа "максимум жилья - минимум комфорта", долговечность зданий тоже оставалась под вопросом", - отметил эксперт.

Эксперт-архитектор по проектированию и внедрению новых технологий в строительном секторе Сохраб Рагимов "Взглянув на коэффициент плотности застройки, становится очевидно, что если на месте снесенного пятиэтажного здания будет построено такое же, у частного сектора не возникнет никакого интереса".

По его словам, средняя долговечность постройки в зависимости от технологии строительства составляет 60 лет: "Поэтому крайне важно диагностировать конструкции зданий, срок эксплуатации которых превысил 40 лет. Здания старше 50 лет опасны с точки зрения риска землетрясения.

"Хрущевки" почти исчерпали срок своей эксплуатации. Поскольку замена старого жилищного фонда на новый упирается в финансовый вопрос, необходимо в первую очередь, провести диагностику конструкций. Если выяснится, что необходим демонтаж, здание должно быть снесено, потому что рисковать жизнью людей недопустимо. В наше время существует множество современных технологий, позволяющих укрепить конструкцию здания. Эти системы в основном, применяются для укрепления исторических зданий. Но многие из них довольно дорогостоящие. Если снос здания все же неизбежен, необходимо привлечь частные инвестиции. Считаю, что в рамках государственных программ для подобных проектов должны быть предусмотрены несколько более высокие коэффициенты".

По словам директора экспертного центра "Эмлак" Рамиля Османлы, ныне "хрущевки", составляющие 1/4 фонд ветхого жилья и 10 процентов от общего жилищного фонда, завершили срок эксплуатации и являются потенциальным источником опасности. "85% таких зданий, расположенных, преимущественно, в микрорайонах, имеют панельную конструкцию. В целом речь идет о 1000 зданиях. Несколько лет назад было реализовано несколько пилотных проектов, связанных со строительством новых зданий на месте старых многоквартирных. Большая часть этих зданий расположена в центре города. А там "хрущевок" мало.

Введение новых правил по строительству многоквартирных зданий, а также некоторые дополнения и изменения в Градостроительный и Строительный кодексы оказали значительное влияние на ход этого процесса. Согласно прежнему законодательству не было никаких ограничений в отношении земельного участка, находящегося под многоквартирными зданиями. Однако по новому законодательству, помимо участка под многоквартирное здание, требуется наличие прилегающего к нему земельного участка, вдвое превышающего его площадь. Все это ужесточило правила строительства многоквартирных зданий, в связи с чем реализация некоторых пилотных проектов была приостановлена", - сказал Р.Османлы.

Директор экспертного центра "Эмлак" Рамиль Османлы "Инвесторам должна быть предоставлена высокая гарантия на государственном уровне. Сюда относится предоставление пустующих земельных участков на льготных условиях той стороне, которая реализует инвестиционную программу, а также снижение налогового бремени, подготовка поощрительных программ".

По мнению эксперта, как минимум 1/3 жилищного фонда в городе не соответствует правилам градостроительства: "Либо истек срок их эксплуатации, либо они не соответствуют программе градостроительства: "Их нужно снести и на их месте разбить парки, лесополосу или новые жилмассивы. Однако реализация таких проектов за счет внутренних ресурсов - это вопрос, которым лично я крайне недоволен. В таких программах, осуществляемых правительством, в основном задействованы внутренние ресурсы, в том числе средства Министерства финансов, Центробанка, Государственного нефтяного фонда. Полагаю, что доля иностранных инвестиций должна быть доведена не менее чем до 50%. Инвесторам должна быть предоставлена высокая гарантия на государственном уровне. Сюда относится предоставление пустующих земельных участков на льготных условиях той стороне, которая реализует инвестиционную программу, а также снижение налогового бремени, подготовка поощрительных программ".