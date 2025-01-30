Будет усовершенствовано транспортное сообщение с центром Хырдалана

Будет построена многоуровневая дорожная развязка для соединения трассы М-4 Баку-Шамахы-Евлах с центром города Хырдалан.

Будет построена многоуровневая дорожная развязка для соединения трассы М-4 Баку-Шамахы-Евлах с центром города Хырдалан.

Как сообщает Report, об этом говорится в Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной Распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно программе, также будет усовершенствована сеть автодорог для обеспечения транспортного сообщения Хырдалана с трассой М-1 Баку-Губа-госграница с РФ и М-4 Баку-Шамахы-Евлах.

Планируется ввод в эксплуатацию дорожной сети в 2026 году, а дорожной развязки - до 2030 года.

Кроме того, в 2025-2030 годах будет обеспечено строительство и ввод в эксплуатацию дорожной развязки для соединения трассы М-4 Баку-Шамахы-Евлах с 16-м км дороги М-1 Баку-Губа-госграница с РФ ("круг ВАЗа") через улицу Гасана Алиева в Хырдалане.