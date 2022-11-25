Будет разработана дорожная карта по развитию Среднего коридора

Инициировано создание Дорожной карты по синхронному устранению «узких» мест и развитию Среднего коридора.

Инициировано создание Дорожной карты по синхронному устранению «узких» мест и развитию Среднего коридора.

Как передает Report, об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев в ходе Министерской встречи по транскаспийской взаимосвязанности Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, которая сегодня проходит в городе Актау.

Ускенбаев отметил многократный рост перевозки грузов через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и сообщил о мерах, принимаемых Казахстаном для расширения пропускной способности международного маршрута.

По его словам, за 10 месяцев т.г. через морские порты Актау и Курык по ТМТМ перевезено порядка 1,5 млн тонн, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом динамика роста объемов контейнерных перевозок увеличилась на 55%. Также К.Ускенбаев сказал, что в настоящее время транспортная инфраструктура ТМТМ позволяет перевозить по нему около 6 млн тонн, в том числе 80 тыс. ДФЭ.

С резким ростом объемов перевозок грузов выявлены «узкие» места на маршруте. В этой связи, между заинтересованными странами было инициировано создание Дорожной карты по синхронному устранению «узких» мест и развитию Среднего коридора на 2022 – 2027 годы.

Глава МИИР РК сообщил, что с казахстанской стороны в целях расширения пропускной способности проводятся работы по развитию железнодорожной сети и портовой инфраструктуры, а также углублению дна моря в акваториях портов.

Реализация мероприятий Дорожной карты, по данным МИИР РК, позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн тонн в год.