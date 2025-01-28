Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев

В Баку планируется строительство железнодорожной линии от поселка Ени Сураханы до Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В Баку планируется строительство железнодорожной линии от поселка Ени Сураханы до Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев на совещании по транспортным вопросам под руководством президента Ильхама Алиева.

Он подчеркнул, что цель проекта - обеспечить железнодорожное обслуживание в условиях роста пассажиропотока:

"Ежедневно в Баку из пригородов прибывает 400 тысяч пассажиров. Для улучшения их обслуживания предусмотрено расширение железнодорожной сети. В планах увеличение количества поездов на Абшеронской кольцевой железной дороге. Предусматривается ввод в эксплуатацию участка Гюздек-Гарадаг, что позволит исключить использование кольцевой дороги грузовыми поездами. Кроме того, будут восстановлены устаревшие и выведенные из эксплуатации линии, такие как Забрат2-Маштага-Баглар-Албалы и Бакиханов-Бина-Гала-Ени Сураханы-Говсан, что позволит эффективно справляться с пассажиропотоком".