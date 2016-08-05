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    На центральном проспекте Баку будет ограничено движение

    Сегодня ночью на проспекте Нефтяников будут проводиться работы по обновлению дорожных линий и разметок

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В целях регулирования движения автотранспортных средств в городе Баку будут проводиться работы по обновлению дорожных линий и разметок, а также пешеходных переходов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азеравтойол", в связи с этим сегодня с 22:00 до утра будет ограничено движение автотранспортных средств на проспекте Нефтяников от начала улицы Азиза Алиева до пересечения с улицей Рихарда Зорге.

    ОАО "Азеравтойол" просит извинения за возможные неудобства. Водителям рекомендовано воспользоваться альтернативными дорогами.

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