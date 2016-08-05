На центральном проспекте Баку будет ограничено движение

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В целях регулирования движения автотранспортных средств в городе Баку будут проводиться работы по обновлению дорожных линий и разметок, а также пешеходных переходов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азеравтойол", в связи с этим сегодня с 22:00 до утра будет ограничено движение автотранспортных средств на проспекте Нефтяников от начала улицы Азиза Алиева до пересечения с улицей Рихарда Зорге.

ОАО "Азеравтойол" просит извинения за возможные неудобства. Водителям рекомендовано воспользоваться альтернативными дорогами.