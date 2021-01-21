Будет ли реализован железнодорожный проект, стимулирующий торговлю Азербайджана?

Турция, Иран и Пакистан объявили о возрождении проекта железной дороги Стамбул-Тегеран-Исламабад, начатого в 2009 году

Турция, Иран и Пакистан объявили о возрождении проекта железной дороги Стамбул-Тегеран-Исламабад, начатого в 2009 году.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, несмотря на несколько пробных запусков, железнодорожное сообщение не было полностью введено в эксплуатацию.

На встрече министров транспорта и коммуникаций Организации экономического сотрудничества, состоявшейся в прошлом месяце, министр транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу объявил, что проект будет возобновлен в этом году. После согласования тарифных ставок и расписания, первоначально будут обеспечены контейнерные перевозки; со временем добавятся услуги по перевозке грузов в обычных вагонах.

После полного запуска железная дорога может стимулировать торговлю в других странах, включая Афганистан, Азербайджан и пять государств Центральной Азии, в рамках Организации экономического сотрудничества - платформы развития, торговли и инвестиций, основанной в 1985 году лидерами Ирана, Турции и Пакистана. Поезд может преодолеть путь из Пакистана в Турцию протяженностью 6500 км всего за 11 дней, по сравнению с 45 днями по морскому пути.

Проект, одобренный высшим экономическим органом Пакистана в августе 2020 года, будет стоить 6,8 млрд долларов США, при этом Китай предоставит 90% финансирования. Ожидается, что он будет завершен к концу 2026 года.

Несмотря на огромные преимущества для региона, железнодорожный проект ITI откладывался более десяти лет. Одним из самых больших препятствий было проведение деловых операций с Ираном после введения экономических санкций.

Пакистанские предприниматели из Торговой палаты Кветты даже предлагали бартерное соглашение или проведение финансовых операций в банках, освобожденных от ограничений, но это так и не сработало.

Во-вторых, из-за недостаточной инфраструктуры были опробованы только поездки на грузовых поездах, хотя маршрут был признан ООН международным коридором. По словам предыдущего министра железных дорог Пакистана Гулама Ахмеда Билура, пассажирские перевозки будут рассматриваться после того как грузовые поезда будут полностью введены в эксплуатацию.

Наконец, пакистанское железнодорожное сообщение нуждалось в стандартной модернизации для соединения с международными линиями. Железная дорога Пакистана соединится с железнодорожным маршрутом ITI через Кветту в юго-западной провинции Белуджистан. Железнодорожный путь Кветта-Тафтан, который будет использоваться для проекта ITI, был построен столетие назад и остро нуждается в модернизации.

В августе прошлого года министр железных дорог Пакистана объявил, что технико-экономическое обоснование предлагаемой модернизации было завершено и 112 млрд пакистанских рупий (694 млн долларов США) будут потрачены на ремонт. Этот процесс должен быть завершен быстро, чтобы поезд ITI начал курсировать по расписанию.

Сбои и задержки на железной дороге напоминают проект Дороги регионального сотрудничества между теми же тремя странами. Дорога была первой попыткой стимулировать торговлю через автомобильные и железнодорожные сообщения в рамках платформы регионального сотрудничества, созданной в 1964 году.

Железная дорога ITI особенно привлекательна для Ирана, поскольку может помочь стимулировать экономику страны, пострадавшую от санкций США. Лукаш Пшибышевский, аналитик по Западной Азии Азиатского исследовательского центра Варшавской академии военных исследований, отметил, что "для Тегерана это привлекательный альтернативный торговый путь, потому что страны ОЭС торгуют в местных валютах", добавив, что "во времена кризисов и войн такие альтернативные наземные торговые пути очень ценны и прибыльны".

Китай также давно хотел установить железнодорожное сообщение с Турцией. 4 декабря экспортный поезд из Турции отправился в Китай и 19 декабря прибыл в Сиань, став первым поездом из Турции в Китай. Поезд следовал по Каспийскому международному транзитному маршруту по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Маршрут ITI, связав Пекин как с Ираном, так и с Турцией через Пакистан, он может стать неотъемлемой частью китайской инициативы "Один пояс, один путь". Однако это произойдет только в том случае, если Исламабад сможет обновить свою железнодорожную инфраструктуру.