Буден создан новый градостроительный план освобожденных территорий

Есть планы по восстановлению сел, городов, инфраструктуры, экологии

"Приглашаем и азербайджанских, и иностранных специалистов на освобожденные территории в связи с градостроительством".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время посещения освобожденных от оккупации Физулинского и Джебраильского районов, а также городов Физули и Джебраила.

По его словам, будет создан новый градостроительный план: "Есть планы по восстановлению сел, городов, инфраструктуры, экологии. Все будет выполнено. Так же, как мы вернули свои земли. Мы разгромили противника, возвысили наш триколор. Решим и все остальные вопросы".