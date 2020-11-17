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Буден создан новый градостроительный план освобожденных территорий

Буден создан новый градостроительный план освобожденных территорий Есть планы по восстановлению сел, городов, инфраструктуры, экологии
Инфраструктура
17 ноября 2020 г. 14:25
Буден создан новый градостроительный план освобожденных территорий

"Приглашаем и азербайджанских, и иностранных специалистов на освобожденные территории в связи с градостроительством".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время посещения освобожденных от оккупации Физулинского и Джебраильского районов, а также городов Физули и Джебраила.

По его словам, будет создан новый градостроительный план: "Есть планы по восстановлению сел, городов, инфраструктуры, экологии. Все будет выполнено. Так же, как мы вернули свои земли. Мы разгромили противника, возвысили наш триколор. Решим и все остальные вопросы".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İşğaldan azad edilən ərazilərin yeni şəhərsalma planı qurulacaq"

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