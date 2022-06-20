БТА: Заторы на дорогах привели к задержкам движения автобусов

В направлении от Международного автовокзала на Московском проспекте в столице до 20 января наблюдается интенсивное движение транспортных средств на главной и дополнительной дорогах, по этой причине сбился интервал движения городских регулярных автобусов

В направлении от Международного автовокзала до 20 января на Московском проспекте наблюдается интенсивное движение транспортных средств на главной и дополнительной дорогах, по этой причине сбился интервал движения городских регулярных автобусов 2, 7A, 13, 18, 14, 37, 65, 67, 83, 92, 119, 135 и 199.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По данным единой диспетчерской службы, около 20 автобусов следуют с задержкой в 18-22 минуты.

Плотность движения транспорта от улицы Пушкина (перед Садом Муган) до пересечения с улицей Узеира Гаджибекова привела к задержкам в графике автобусов регулярных маршрутов № 1, 4, 5, 46, 125 и 175. Порядка 15 автобусов следуют с задержкой в 13-15 минут.