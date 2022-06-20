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БТА: Заторы на дорогах привели к задержкам движения автобусов

БТА: Заторы на дорогах привели к задержкам движения автобусов В направлении от Международного автовокзала на Московском проспекте в столице до 20 января наблюдается интенсивное движение транспортных средств на главной и дополнительной дорогах, по этой причине сбился интервал движения городских регулярных автобусов
Инфраструктура
20 июня 2022 г. 10:07
БТА: Заторы на дорогах привели к задержкам движения автобусов

В направлении от Международного автовокзала до 20 января на Московском проспекте наблюдается интенсивное движение транспортных средств на главной и дополнительной дорогах, по этой причине сбился интервал движения городских регулярных автобусов 2, 7A, 13, 18, 14, 37, 65, 67, 83, 92, 119, 135 и 199.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По данным единой диспетчерской службы, около 20 автобусов следуют с задержкой в 18-22 минуты.

Плотность движения транспорта от улицы Пушкина (перед Садом Муган) до пересечения с улицей Узеира Гаджибекова привела к задержкам в графике автобусов регулярных маршрутов № 1, 4, 5, 46, 125 и 175. Порядка 15 автобусов следуют с задержкой в 13-15 минут.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBNA: "Tıxac səbəbindən bir sıra avtobusların hərəkət intervalında gecikmələr var"

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