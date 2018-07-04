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    БТА: Увеличено количество транспортных средств в различных направлениях для перевозки пассажиров

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ По причине работы Бакинского метрополитена в тестовом режиме 4 июля 2018 года с утра все регулярные линии маршрутов на территории столицы продолжают функционировать в особом режиме, перевозки пассажиров осуществляются бесплатно.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы БТА Маис Агаев.

    "В настоящее время вокруг всех станций метро и территориях центров транспортного обмена действуют мобильные группы Бакинского транспортного агентства. Возросло количество транспортных средств для перевозки пассажиров в различных направлениях.

    На территории Бакинского транспортного агентства собраны запасные транспортные средства на случай необходимости.

    Обращаемся к населению с просьбой отнестись с пониманием к нынешней ситуации", - сказал он.

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