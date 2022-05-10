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БТА: Сложностей с получением информации об автобусных маршрутах нет

БТА: Сложностей с получением информации об автобусных маршрутах нет В настоящее время нет никаких сложностей, связанных с получением информации о регулярных автобусных маршрутах, действующих в Баку.
Инфраструктура
10 мая 2022 г. 13:26
БТА: Сложностей с получением информации об автобусных маршрутах нет

В настоящее время нет никаких сложностей, связанных с получением информации о регулярных автобусных маршрутах, действующих в Баку.

Об этом сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Для получения информации о маршрутах пассажиры могут обратиться на сайт alo141.az. Здесь пользователи смогут ознакомиться с транспортной системой столицы, в том числе с регулярными маршрутными линиями.

В БТА добавили, что для обеспечения пассажиров необходимой информацией о маршрутах, а также для дальнейшего улучшения информационных возможностей ведутся переговоры с транспортной командой Google Maps. По результатам переговоров в кратчайшие сроки можно будет получить информацию о регулярных столичных маршрутах посредством Google Maps.

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Версия на азербайджанском языке BNA: "Avtobuslarla bağlı məlumatın əldə olunmasında çətinlik yoxdur"

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