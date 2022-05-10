БТА: Сложностей с получением информации об автобусных маршрутах нет

В настоящее время нет никаких сложностей, связанных с получением информации о регулярных автобусных маршрутах, действующих в Баку.

В настоящее время нет никаких сложностей, связанных с получением информации о регулярных автобусных маршрутах, действующих в Баку.

Об этом сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Для получения информации о маршрутах пассажиры могут обратиться на сайт alo141.az. Здесь пользователи смогут ознакомиться с транспортной системой столицы, в том числе с регулярными маршрутными линиями.

В БТА добавили, что для обеспечения пассажиров необходимой информацией о маршрутах, а также для дальнейшего улучшения информационных возможностей ведутся переговоры с транспортной командой Google Maps. По результатам переговоров в кратчайшие сроки можно будет получить информацию о регулярных столичных маршрутах посредством Google Maps.